Admite Municipio falta de consulta por muro de Ferromex; buscarán acuerdos con vecinos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras las manifestaciones de vecinos inconformes por la construcción de un muro de Ferromex en la colonia Croc, el Ayuntamiento de Piedras Negras reconoció que la obra fue autorizada sin consulta previa a los habitantes y aseguró que buscará acuerdos formales con los afectados y con la empresa ferroviaria.

Daniel Aguilar, secretario del Ayuntamiento, aceptó que los colonos no fueron informados ni tomados en cuenta antes de autorizar el proyecto, lo que derivó en protestas por posibles afectaciones en accesos, viviendas y riesgo de inundaciones.

Como parte de los acuerdos iniciales, se acordó instalar una mesa de trabajo con representantes vecinales y de Ferromex para revisar los detalles técnicos de la obra, que hasta ahora solo cuenta con renders preliminares. Aguilar admitió que aún no existe un proyecto visual completo, lo que ha generado desconfianza.

El secretario sostuvo que el muro deberá ubicarse lo más cercano posible a la vía para evitar despojos o afectaciones; además, subrayó que el municipio no permitirá abusos ni imposiciones por parte de la empresa.

Aguilar señaló que se elaborará un documento legal, firmado por vecinos, Ferromex y el Ayuntamiento, para dar certeza a los acuerdos alcanzados, tras reconocer que en administraciones pasadas la empresa ha incumplido compromisos al no existir documentos que la obliguen formalmente.

"No podemos dejar en el limbo lo que se acuerde. Vamos a ponerlo por escrito y con validez jurídica", afirmó.

El Ayuntamiento también aseguró que buscará apoyar la regularización de predios en el sector Croc "en la medida jurídica posible", aunque persiste el malestar por lo que vecinos consideran una autorización "en lo oscurito".