Disminuyen denuncias por abuso en agosto en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante el mes de agosto, se registraron dos denuncias por abuso sexual en Piedras Negras, lo que representa una disminución en comparación con julio, cuando se abrieron cinco carpetas de investigación, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

El funcionario precisó que ambas víctimas son menores de edad y que los hechos ocurrieron dentro del núcleo familiar, lo que agrava la situación jurídica de los presuntos agresores.

Gómez Rodríguez detalló que los acusados fueron detenidos y actualmente se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Piedras Negras, donde enfrentan su proceso judicial.

Asimismo, recordó que este delito contempla una pena de tres a siete años de prisión, aunque dicha sentencia puede incrementarse si existe parentesco con la víctima o si se trata de menores de edad, como en estos casos.