Analizan autoridades y transportistas mejoras para el cruce comercial en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la ciudad de Eagle Pass, representantes del sector transportista y corporaciones federales sostuvieron una reunión de trabajo en las instalaciones del Puente Internacional II para abordar temas relacionados con el transporte de carga y la operación comercial en la frontera entre México y Estados Unidos.

En el encuentro participaron el Mayor Pro-Tem William Davis, el administrador de la ciudad, Homero Balderas, y la gerente general de Puentes Internacionales, Patricia Mancha, quienes dialogaron con representantes de la industria del autotransporte, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y directivos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Durante la reunión se intercambiaron propuestas y puntos de vista orientados a fortalecer la movilidad del transporte comercial, optimizar los procesos de cruce fronterizo y atender las necesidades operativas que enfrenta el sector en esta región binacional.

Acciones de la autoridad

Los participantes analizaron diversos desafíos relacionados con el flujo de mercancías y la eficiencia logística, destacando la relevancia del comercio internacional para la economía de ambos países.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre organismos gubernamentales, corporaciones de seguridad y representantes del sector productivo, con el objetivo de impulsar soluciones que permitan agilizar las operaciones comerciales y fortalecer la competitividad de la frontera.

Detalles confirmados

Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar promoviendo espacios de diálogo y colaboración para atender las necesidades del transporte de carga y mejorar la eficiencia de los cruces internacionales.