Hallan sin vida a menor en su domicilio en colonia El Nogalar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un menor de edad, identificado como Ángel "N", de 17 años, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento El Nogalar de Piedras Negras.

El lamentable suceso ocurrió la tarde del domingo, cuando su padre descubrió al joven suspendido del cuello en una de las habitaciones del domicilio, situado en la calle Huizache. De inmediato lo descolgó, mientras la madre solicitó apoyo al 911.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio, pero ya nada pudieron hacer, pues el adolescente no presentaba signos vitales.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila realizaron las diligencias correspondientes y entrevistaron a los padres, quienes manifestaron desconocer los motivos que pudieron llevar al menor a quitarse la vida.

Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia y determinar con precisión las causas del fallecimiento.