Infarto causa la muerte de trabajador en caballeriza del ejido San Agustín

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las autoridades forenses determinaron que un infarto agudo al miocardio fue la causa del fallecimiento de Juan Colín, de 57 años, quien perdió la vida mientras efectuaba trabajos de mantenimiento en una caballeriza del ejido San Agustín.

El dictamen médico estableció que Colín murió a consecuencia del infarto antes de caer desde el techo, de aproximadamente dos metros de altura, donde se encontraba laborando.

El cuerpo ya fue identificado y reclamado por sus familiares, quienes realizan el proceso de entrega. Tras concluir la necropsia y confirmar la causa natural de la muerte, la autoridad informó que el expediente será cerrado al no existir indicios de un hecho delictivo.