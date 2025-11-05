Revés judicial para el alcalde Jacobo; juez ratifica amparo a favor del SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Juzgado Tercero de Distrito con sede en esta ciudad ratificó este miércoles el amparo promovido por los consejeros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y su gerente, Lorenzo Menera, en contra del intento de destitución impulsado por el alcalde Jacobo Rodríguez.

La resolución, firmada por el juez federal Juan Marcos Dávila Rangel, declaró infundada la solicitud del Ayuntamiento para revocar la suspensión provisional otorgada meses atrás, con lo que se mantiene firme la protección judicial que impide al Municipio remover a los actuales integrantes del consejo o al gerente del organismo.

De acuerdo con el expediente, la autoridad municipal argumentó que diversas cámaras empresariales y organismos civiles —entre ellos la CANACO, la Asociación de Agentes Aduanales, el Colegio Médico, el Colegio de Arquitectos y Cáritas— habían retirado los nombramientos de los consejeros que los representaban, por lo que pidió al juez invalidar la suspensión.

Sin embargo, el juzgado determinó que esas observaciones carecen de sustento legal y no modifican el fondo del amparo, que protege tanto a los representantes de dichos organismos como a Menera de cualquier intento de destitución mientras no se resuelva el juicio de fondo.

La decisión representa un nuevo revés para el alcalde Jacobo Rodríguez, quien ha dedicado gran parte de su primer año de gobierno a una disputa política y legal por el control del organismo operador del agua.

Desde su llegada al cargo, Rodríguez ha cuestionado la gestión del consejo actual y promovido cambios en su estructura, argumentando falta de transparencia y eficiencia en la administración del SIMAS. No obstante, las resoluciones judiciales emitidas hasta ahora han favorecido consistentemente al grupo encabezado por Menera.

Con esta nueva ratificación, el consejo de SIMAS y su gerente permanecerán en funciones mientras el juicio principal continúa su curso en los tribunales federales.