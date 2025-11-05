Multan a Piedras Negras con más de un millón de pesos por tirar perros sacrificados en basurero

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El municipio de Piedras Negras deberá pagar una multa superior a un millón de pesos por el tiradero de perros sacrificados en el basurero municipal, confirmó el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, quien aseguró que la sanción será una de las más altas impuestas en Coahuila por violaciones a la normativa ambiental y de bienestar animal.

El legislador explicó que el plazo legal para que el alcalde Jacobo Rodríguez presentara su defensa venció el pasado 4 de noviembre, sin que ello modificara la sanción prevista por la Procuraduría de Medio Ambiente.

"Desde que fuimos testigos de los videos que circularon en redes sociales, él ya era acreedor a una multa", declaró Valdés. "La ley es clara: hay que agotar los plazos, pero incluso si hubiera aportado algo en su defensa, no le habría servido de mucho".

El diputado informó que se mantuvo en contacto con la titular de la Procuraduría, quien le confirmó que en los próximos días se notificará al municipio para requerir el pago de la sanción.

De acuerdo con la autoridad ambiental, la multa será calculada en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y se aplicará el monto máximo permitido por ley, dada la gravedad del caso.

"La Procuradora tiene el criterio para aplicarla. Hay un margen de UMAs, pero con la gravedad de lo sucedido se tomó la decisión de irse al máximo", precisó el legislador.

El caso cobró notoriedad luego de la difusión de videos en redes sociales donde se observaban los cuerpos de perros sacrificados arrojados en el basurero municipal, lo que desató una ola de indignación pública y exigencias de sanción contra el gobierno local.

Con ello, Piedras Negras enfrenta una de las multas más severas en la historia reciente del estado por el mal manejo de desechos biológicos y violaciones al bienestar animal, un episodio que evidencia la falta de control y protocolos adecuados en las dependencias municipales.