Viven entre el lodo y mal olor en Villas del Carmen: Exigen solución urgente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Vecinos de la colonia Villas del Carmen denunciaron que desde hace varios meses enfrentan un severo problema sanitario en la calle Armando Treviño, esquina con Moral, debido a una fuga de aguas negras que no ha sido atendida por las autoridades.

De acuerdo con los habitantes, el problema se origina en un registro de drenaje dañado, lo que ha provocado que la vialidad permanezca inundada y el pavimento se encuentre en pésimas condiciones.

Los residentes afirmaron que han notificado en diversas ocasiones a las dependencias municipales y que personal ha acudido al lugar, aunque sin ejecutar ninguna acción correctiva.

"La calle parece un pantano y el olor es insoportable", comentó uno de los vecinos, quien insistió en la necesidad de una solución urgente ante el riesgo sanitario y las afectaciones diarias que sufren las familias del sector.