Niño resulta lesionado tras explosión de cuete en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un niño resultó lesionado en la mano izquierda luego de que un cuete estallara mientras lo manipulaba, lo que provocó su traslado inmediato a la Clínica 11 del IMSS para recibir atención médica. El accidente ocurrió en un sector de alta población.

Según se dio a conocer, el artefacto explotó en el momento en que el menor intentaba encenderlo, causándole heridas que, si bien fueron atendidas rápidamente, mantienen la alerta entre las autoridades. Su condición de salud se reporta estable.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las corporaciones locales iniciaron una investigación para determinar cómo llegó la pirotecnia a manos del menor, recordando que su venta está prohibida. También confirmaron el fortalecimiento de operativos para detectar y asegurar estos productos.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir accidentes?

Finalmente, se emitió un nuevo exhorto a la ciudadanía para evitar que los niños manipulen cohetes o explosivos caseros, pues representan un riesgo elevado y cada año generan accidentes similares.