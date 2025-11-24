Pelea colectiva en la Liga del IMSS deja varios lesionados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una pelea colectiva ocurrida durante el partido entre La Infona y Cumbres, pertenecientes a la Liga del IMSS, dejó varias personas lesionadas y generó preocupación entre los asistentes por la creciente violencia en la liga dominical.

¿Qué ocurrió?

Según quienes acuden con frecuencia a estos encuentros, los incidentes violentos se han vuelto "lamentablemente frecuentes", afectando no solo a los equipos involucrados, sino también a las familias que buscan disfrutar de un evento deportivo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los testigos hicieron un llamado directo a los organizadores de la liga y a las autoridades municipales, específicamente a Seguridad Pública y a Fomento Deportivo. Criticaron que estas instancias solo se hagan presentes en las premiaciones, mientras se mantienen al margen cuando surgen problemas que requieren su intervención para garantizar el orden y la seguridad.