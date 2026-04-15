Arremete Jacobo contra administraciones pasadas, acusa corrupción en recaudación municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A pesar de asegurar que busca reconstruir la relación con regidores y el Gobierno del Estado, el alcalde Jacobo Rodríguez volvió este miércoles a lanzar señalamientos contra administraciones anteriores del PRI y procesos institucionales actuales, al insistir en presuntas prácticas de corrupción en el manejo de recursos públicos.

Durante su conferencia matutina, el edil contrastó cifras de recaudación municipal para cuestionar a gobiernos previos, al afirmar que "en el segundo año de gobierno del PRI pasado recaudaron en todo el año 81 mil pesos; nosotros, en tres meses, 122 mil. ¿Por qué? Pues porque no nos robamos las multas".

El alcalde también reiteró acusaciones sobre el manejo de ingresos al señalar que "entraban a las arcas municipales 300 mil pesos... en enero, 1.2 millones... ¿qué te dice eso? Que se robaban las multas... no todas, el 60 por ciento; 30 por ciento se lo robaban", al insistir en que el incremento actual responde a la eliminación de esas prácticas.

Acciones de la autoridad

En el mismo mensaje, el edil hizo referencia a procesos de obra pública vinculados al Gobierno del Estado, al señalar que "vamos a hacer las canchas... porque con las canchas no se ocupa el permiso del ICIFED", en alusión a sus señalamientos del año pasado sobre presuntos bloqueos para la construcción de techumbres.

Estas declaraciones se dan luego de que el propio alcalde afirmara que buscará "reconstruir la relación" con regidores y autoridades estatales para avanzar en acuerdos, particularmente en temas como el sistema de agua, aunque en paralelo mantuvo un discurso de acusaciones tanto hacia administraciones anteriores del PRI como hacia procesos institucionales vigentes.