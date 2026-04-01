Asalto violento en farmacia de Piedras Negras desata operativo policial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un individuo perpetró un robo con violencia en una farmacia ubicada en la colonia Roma, en Piedras Negras, durante las primeras horas de este martes.

El incidente se registró cerca de las 7:00 de la mañana en la Farmacia Guadalajara, situada en el cruce de Periodistas y avenida López Mateos, donde se activó la alarma del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio del empleado, un sujeto ingresó al local y comenzó a esconder productos entre su ropa. Al ser confrontado por el cajero cuando intentaba salir sin pagar, el individuo lo agredió físicamente y posteriormente huyó con los artículos.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron tras el reporte y desplegaron un operativo para localizar al responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos.