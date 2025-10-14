Descartan presencia de crimen organizado en la Región Norte de Coahuila: Policía Estatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El comandante regional de la Policía Estatal de Coahuila, Jordán Espino, afirmó que en la Región Norte no opera el crimen organizado y que las drogas que llegan a Piedras Negras lo hacen en pequeñas cantidades, bajo el esquema conocido como "modo hormiga", desde otros estados del país.

"Desgraciadamente, muchos de los enervantes que llegan a nuestras calles provienen de otros estados; delincuencia organizada no tenemos aquí, pero mientras existan consumidores, continuará llegando droga", señaló Espino.

El mando policiaco subrayó que el fenómeno del microtráfico también debe verse como un problema de salud pública y familiar, ya que es el consumo local el que mantiene activa la llegada de estupefacientes a la ciudad.

Asimismo, indicó que las labores de la Policía Estatal continuarán de manera coordinada con las autoridades federales, estatales y municipales, con operativos, cateos y acciones enfocadas en reducir la presencia de drogas en las calles.

"Vamos a seguir trabajando en coordinación con las dependencias para limpiar la ciudad de este tipo de sustancias", puntualizó.