Quedan libres los cinco detenidos por intento de robo a unidad de valores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las cinco personas que fueron detenidas tras el intento de robo a una unidad de valores en las inmediaciones de una tienda de conveniencia en la colonia Montes ya recuperaron su libertad, confirmó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

Se trata de Aarón N., de 43 años; José N., de 32; José Guillermo N., de 26; Jackson Asurim N., de 20; y Alexis N., de 27 años, quienes quedaron en libertad luego de cumplir con las 48 horas legales de retención. Sin embargo, permanecen bajo las reservas de ley, ya que la investigación continúa abierta.

El funcionario explicó que, de surgir nuevos elementos o indicios, podrían solicitarse mandamientos judiciales para proceder nuevamente contra los involucrados.

De acuerdo con información extraoficial, la empresa propietaria de la unidad de valores habría decidido no presentar una denuncia formal, supuestamente por instrucciones de su sede en la capital del estado, lo que facilitó la liberación de los implicados.