Llega brigada de salud para mascotas a la colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este sábado 30 de agosto, el programa "Mejora la Salud de Tus Mascotas", promovido por el Gobierno de Coahuila, llegará al Fraccionamiento Villa Real de Piedras Negras con servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos, informó Claudio Bres, coordinador del Instituto Estatal del Deporte (INEDEC) en la Región Norte.

El módulo de atención estará instalado en el Callejón Las Tinajas, en su cruce con la calle Príncipe Felipe, donde se brindarán servicios de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Entre los apoyos que se ofrecerán se encuentran la aplicación de la vacuna antirrábica, desparasitación y baños medicados contra pulgas y garrapatas, todo sin costo para los propietarios de mascotas.

Bres destacó que el programa ha tenido una alta aceptación en la comunidad, con más de 2,200 mascotas atendidas en lo que va del año, mediante seis brigadas realizadas en colonias como Año 2000, Montes, Cumbres, Ramón Bravo, La Laja y Las Malvinas.

"La atención de un perro o gato en una clínica veterinaria representa un gasto mínimo de 500 pesos. Si multiplicamos eso por los más de dos mil animales atendidos, hablamos de un ahorro colectivo superior al millón 100 mil pesos", subrayó el funcionario estatal.

Finalmente, invitó a los vecinos de Villa Real y colonias aledañas a aprovechar esta jornada preventiva, que además de beneficiar a las mascotas, contribuye a la salud pública al disminuir el riesgo de enfermedades como la rickettsia.