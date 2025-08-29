Nuevo cuartel y arco de seguridad reforzarán la frontera norte en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La construcción del arco de seguridad y del cuartel de la Policía Estatal en el municipio de Hidalgo, Coahuila, fortalecerá el blindaje en la frontera norte y contribuirá a que Piedras Negras mantenga su estatus como la frontera más segura de México, aseguró la subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez.

"Ya es cuestión de detalles para que este mismo año el gobernador entregue el cuartel y el arco de seguridad. Ya se han entregado en otros puntos del estado y ello ayuda a blindar a Coahuila ante la inseguridad que impera en los estados vecinos", declaró la funcionaria estatal.

Villarreal Pérez destacó que estas obras forman parte de la estrategia integral de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual —dijo— permite que las familias coahuilenses puedan transitar por carretera o realizar actividades diurnas y nocturnas con tranquilidad en cualquiera de los 38 municipios.

Los arcos de seguridad están equipados con tecnología de punta en videovigilancia, reconocimiento de placas y monitoreo en tiempo real, lo que permite mantener un operativo permanente en los accesos al estado y fortalecer el control sobre los límites con otras entidades.