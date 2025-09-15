Riña entre jóvenes causa alarma en la colonia Año 2000 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una riña protagonizada por varios jóvenes, presuntamente menores de edad, generó alarma entre los habitantes de la colonia Año 2000 la noche del sábado, provocando la movilización de elementos de la Policía Municipal.

El enfrentamiento ocurrió en la calle Olmo, donde los involucrados arrojaban piedras, poniendo en riesgo a transeúntes y vehículos estacionados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras una llamada de auxilio al número de emergencias 911, unidades de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, los participantes ya habían escapado antes de que pudieran ser detenidos.

Vecinos del sector reiteraron su petición a las autoridades para que se refuerce la vigilancia en la zona, ante el temor de que este tipo de disturbios se repita y afecte la tranquilidad de las familias.