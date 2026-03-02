Riña deja a joven apuñalado en la colonia Presidentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un joven de 24 años resultó herido con arma blanca luego de verse involucrado en una riña ocurrida la noche del sábado en la colonia Presidentes, en la ciudad de Piedras Negras.

La víctima, identificada como Diego López, sufrió dos lesiones en el área abdominal, motivo por el cual fue trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica especializada.

La riña en la colonia Presidentes

Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal informaron que los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Quinta, donde varias personas se encontraban reunidas cuando se originó una discusión que terminó en agresión física.

Detalles sobre la atención médica

Según los primeros reportes, el ataque habría sido provocado por conflictos previos entre los participantes. El lesionado aportó información sobre los presuntos responsables; sin embargo, cuando los cuerpos de seguridad acudieron al sitio, estos ya habían huido del lugar.