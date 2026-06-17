"¡Acá estoy!": estudiantes del CBTIS 34 despiden con cariño a emblemático vendedor de burritos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con nostalgia y muestras de afecto, estudiantes del CBTIS 34 recordaron a José Ángel Hernández Montalvo, conocido entre generaciones de alumnos como el "Acá Estoy", frase con la que anunciaba diariamente la venta de burritos frente al plantel.

El comerciante falleció el pasado 15 de junio, luego de las intensas lluvias que azotaron Piedras Negras. De acuerdo con los primeros reportes, se presume que perdió la vida por ahogamiento en la colonia Vista Hermosa.

Para decenas de estudiantes, José Ángel no sólo era un vendedor ambulante, sino un personaje ampliamente identificado por su trato amable, su sentido del humor y la confianza que generó entre la comunidad escolar durante años.

Milagros Barrón, alumna del CBTIS 34, lo describió como una persona alegre y generosa.

"Era muy buena onda. Sus burritos estaban muy ricos y siempre los recomendaban. Era muy alegre; siempre llegaba gritando ´¡Acá estoy!´", comentó.

La estudiante recordó que, en ocasiones, José Ángel fiaba alimentos a quienes no llevaban dinero, gesto que, dijo, reflejaba el buen corazón que tenía.

"A mí sí me llegó a fiar. Tenía buen corazón. Es muy triste lo que pasó; siempre lo vamos a recordar", expresó.

Christian Huitrón, también estudiante del plantel, señaló que el comerciante era conocido por su carácter bromista y por la convivencia cotidiana que mantenía con los jóvenes.

"Era muy buena gente y muy juguetón. Siempre hacía bromas cuando uno le compraba. Lamentablemente perdió la vida de esa manera y se va a extrañar mucho", comentó.

Los alumnos coincidieron en que la ausencia del tradicional grito de "¡Acá estoy!" dejará un vacío entre quienes diariamente convivían con el vendedor, cuya presencia se convirtió en parte de la rutina escolar frente al CBTIS 34.