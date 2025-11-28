Investigan robo de cableado que dejó sin energía áreas clave de la Cruz Roja en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras el robo de más de 120 metros de cableado que provocó un corte de energía en áreas fundamentales de la Cruz Roja de Piedras Negras, la Fiscalía General del Estado informó que permanece a la espera de que los apoderados legales de la institución presenten la denuncia formal para iniciar las indagatorias.

El incidente dejó fuera de funcionamiento diversos equipos, entre ellos los sistemas de refrigeración utilizados para conservar medicamentos controlados, lo que puso en riesgo su estado y ocasionó demoras en la atención de pacientes. La institución médica continúa operando con soluciones provisionales mientras se cuantifican los daños y se avanza en el procedimiento legal.

¿Qué ocurrió?

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos acudieron al lugar para levantar el reporte inicial, el cual ya fue entregado a la autoridad. Según explicó el coordinador de Ministerios Públicos, José Francisco Rodríguez, los ladrones sustrajeron varios metros de cableado eléctrico, por lo que ya se analiza la escena con criminalística y se revisan cámaras de seguridad tanto de la Cruz Roja como de establecimientos aledaños.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades destacaron que, en cuanto se formalice la denuncia, podrán ampliar la información sobre la forma en que se perpetró el robo y continuar con las líneas de investigación para esclarecer el caso.