Casa YMCA Piedras Negras cumple tres meses sin recibir menores migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A tres meses de no recibir a un solo menor migrante, Casa YMCA Piedras Negras vive una de sus temporadas más atípicas. Ángel Ávila, administrador del albergue, explicó que la ausencia de menores obedece principalmente al endurecimiento de políticas migratorias en México y Estados Unidos.

"Llevamos ya tres meses sin dar atención alguna a la población migrante. Vamos viendo cómo se van moviendo estas políticas y creemos que es la principal causa de la disminución", señaló.

¿Qué ocurrió?

Tradicionalmente, durante el invierno aumentaba la llegada de menores que buscaban cruzar hacia Estados Unidos por las condiciones climatológicas favorables. Sin embargo, este año la tendencia cambió.

"Pensamos que a inicios de año veríamos más niños por el clima, pero ante las advertencias, las políticas y también la situación económica de quienes intentan el cruce, creemos que vamos a cerrar el año sin atención", afirmó Ávila.

¿Cuáles son las consecuencias para los menores migrantes?

El administrador detalló que los menores que históricamente atienden son mexicanos, principalmente de Guanajuato, Estado de México y Guerrero. La mayoría declara que migra para mejorar la economía familiar, obtener bienes propios o reunirse con familiares que ya viven en Estados Unidos.

Ávila advirtió que, pese a la disminución de casos, los riesgos siguen latentes para quienes intentan cruzar: "Los menores atraviesan inseguridad al ponerse en manos de ´coyotes´. Enfrentan intentos de robo desde su ciudad de origen hasta la frontera, altercados o incluso riesgos de trata. El simple contacto con estos grupos genera incertidumbre y peligro."