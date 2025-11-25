Roban motocicleta en estacionamiento de centro comercial en la colonia Palmas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado investiga el robo de una motocicleta registrado en el estacionamiento de un centro comercial de la colonia Palmas, hecho que fue denunciado formalmente por el propietario del vehículo.

Según el reporte, la unidad fue robada mientras el dueño realizaba compras dentro del establecimiento. Tras percatarse del hecho, acudió ante la autoridad ministerial para solicitar la apertura de la investigación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El delegado regional de la Fiscalía en la Zona Norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad que podrían aportar datos relevantes para ubicar al responsable.

"Los agentes ya analizan las imágenes con el objetivo de identificar al probable autor, conocer la ruta de huida y verificar si actuó solo o con apoyo de terceros", señaló.

¿Qué acciones se están tomando en la investigación?

La Fiscalía mantiene el caso en investigación y continuará revisando los indicios hasta lograr avances en su esclarecimiento.