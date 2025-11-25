Descartan dos casos de dengue en Piedras Negras; tres más siguen en estudio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó que dos casos sospechosos de dengue fueron descartados durante la semana epidemiológica más reciente, mientras que otros tres continúan bajo análisis en laboratorio, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

¿Qué ocurrió?

El especialista explicó que, aunque el mosquito transmisor sigue presente en la región, no existe ningún caso confirmado. "Los probables están en estudio; la baja incidencia es similar al comportamiento nacional", detalló. Agregó que esta reducción responde al ciclo natural del virus y a la continuidad de las acciones de control, como la fumigación y la eliminación de criaderos.

"La población de larva está disminuyendo; no hemos detenido las acciones desde el brote del año pasado", afirmó Belloc.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El funcionario llamó a la ciudadanía a mantener patios limpios, sin objetos que acumulen agua, especialmente tras las lluvias recientes. "Que esté el mosquito no significa que haya enfermedad, pero sí representa un riesgo. Lo ideal es voltear y lavar los recipientes", subrayó.

Las brigadas de vectores se mantendrán en campo con fumigación y control larvario en colonias con condiciones favorables para la reproducción del mosquito.