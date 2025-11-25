Refuerzan capacitación para mejorar atención a adolescentes en Servicios Amigables de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El coordinador de Salud Reproductiva, Iván Padilla Castillo, informó que este martes se llevará a cabo una nueva capacitación dirigida al personal que opera los Servicios Amigables, módulos especializados en brindar orientación a adolescentes sobre planificación familiar y educación sexual.

¿Qué se espera de la capacitación?

La jornada será impartida por el equipo estatal de Salud Reproductiva y estará enfocada en fortalecer las habilidades del personal que atiende directamente a jóvenes, con el fin de ofrecer herramientas actualizadas para mejorar el acompañamiento y la respuesta a sus inquietudes.

"Es un área creada para ellos; cuando acudimos a escuelas, siempre hay mucho interés. La intención es orientarlos, aconsejarlos y presentarles todos los métodos disponibles para prevenir embarazos a temprana edad", explicó Padilla.

¿Quiénes participan en la capacitación?

La capacitación, exclusiva para trabajadores del sector salud asignados a estos módulos, se realizará en un hotel de la ciudad y busca homogeneizar criterios de atención, además de reforzar la calidad del trato hacia los adolescentes que buscan información confiable y un espacio seguro.