Trabajadores denuncian despido injustificado en obra del tanque elevado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tres trabajadores que participaban en la reconstrucción del tanque elevado de la colonia Doctores denunciaron este sábado que fueron despedidos injustificadamente por la empresa contratada por el Municipio y que, además, se les amenazó con negarles su liquidación, pese a haber laborado durante cuatro meses sin estar inscritos en el IMSS.

¿Qué ocurrió?

En un video difundido, se observa a los empleados apostados junto a un vehículo con maquinaria en un área cercana al tanque, mientras discuten con el encargado de la obra, quien —con voz apenas audible— les exige retirarse, alegando que están "amotinados".

"No nos estamos amotinando, diga la verdad... usted dijo, los cuatro meses que tenemos sin seguro", reclama uno de los trabajadores, mientras los demás reiteran que nunca se han negado a realizar sus labores.

¿Cuál es el contexto general?

A solo un mes de que concluya 2025, la obra de rehabilitación del tanque, que inició en junio con un plazo estimado de tres meses, ya acumula cinco meses de retraso y, a unos días de terminar noviembre, continúa sin concluirse.

El pasado 10 de noviembre, el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que el proyecto quedaría terminado en "ocho días hábiles", pese a que la inversión de 7 millones de pesos ha estado marcada por retrasos constantes, reclamos ciudadanos y fechas incumplidas.