Suman 44 suicidios en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Uno de los casos ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, mientras que el segundo se reportó el domingo en la zona centro de Allende, donde fue localizado sin vida Jesús Maximiliano Moreno, de 33 años.

Rodríguez Ríos informo que agentes de la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde las necropsias determinaron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento.

El delegado señaló que, con base en las investigaciones iniciales, no se encontraron indicios de la intervención de terceras personas en estos hechos.

En cuanto al balance regional, el funcionario reportó 44 fallecimientos por esta causa en lo que va del año. Sin embargo, los datos municipales que proporcionó -31 casos en Piedras Negras y siete en Allende- no desglosan los 44 registrados en la región.

La mayoría de las víctimas han sido hombres, aunque al menos tres casos corresponden a mujeres. Las edades referidas se ubican aproximadamente entre los 19 y los 50 años.

Respecto a los antecedentes que se conocen durante las entrevistas con familiares, Rodríguez Ríos mencionó que en algunos casos se refieren episodios de depresión, tristeza y aislamiento, así como dificultades económicas, rupturas sentimentales o consumo de sustancias tóxicas.

El delegado indicó que la Fiscalía mantiene las investigaciones de estos fallecimientos, conforme a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montaño, para esclarecer este tipo de hechos.