Reportan cuatro casos probables de dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene bajo vigilancia cuatro casos probables de dengue y uno de rickettsiosis en Piedras Negras, correspondientes a la semana epidemiológica 42. Ninguno ha sido confirmado por laboratorio.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la dependencia, informó que los cuatro pacientes con sospecha de dengue permanecen en sus domicilios, bajo tratamiento médico y en recuperación, mientras esperan los resultados de las muestras enviadas al laboratorio estatal.

Los casos probables de dengue se detectaron en las colonias Santa Teresa, Nueva Americana, Los Montes y Año 2000. Como parte del protocolo sanitario, se realizan cercos epidemiológicos y búsquedas intencionadas de posibles contagios entre los habitantes de las zonas aledañas a las viviendas de los pacientes.

Respecto a la rickettsiosis, Baeza Díaz indicó que se investiga un caso probable en la colonia Las Lomas, donde una persona presentó síntomas compatibles con la enfermedad. La muestra fue enviada al laboratorio estatal para confirmar o descartar el diagnóstico.

Acciones Preventivas Contra el Dengue

El funcionario señaló que el personal del área de Vectores mantiene las acciones preventivas, entre ellas la fumigación, la aplicación de abate para combatir las larvas de mosquitos y el monitoreo mediante ovitrampas instaladas en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que estos dispositivos permiten vigilar la presencia del mosquito y, con base en los resultados, programar intervenciones sanitarias en las zonas que lo requieran.

Baeza Díaz pidió a la población reportar a la Jurisdicción Sanitaria la presencia abundante de mosquitos y acudir a recibir atención médica ante síntomas sospechosos, a fin de favorecer la detección oportuna y la aplicación de medidas preventivas.

Situación de Rickettsiosis en Piedras Negras

En cuanto a los reportes de la semana epidemiológica 41, el funcionario confirmó que los casos probables registrados en ese periodo fueron descartados. Añadió que, de acuerdo con los registros de la dependencia, hasta el momento no se han confirmado casos de dengue ni de rickettsiosis en la jurisdicción durante el año.

Baeza Díaz atribuyó estos resultados a las acciones permanentes de vigilancia y prevención, pero subrayó la importancia de mantener las medidas para evitar la proliferación de mosquitos y otros vectores.