Apoya Estado a familia de enfermera fallecida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 brinda apoyo a la familia de la enfermera René Aguilera Barrientos, quien falleció la semana pasada en un accidente vial cuando se dirigía a realizar actividades relacionadas con sus funciones laborales.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la dependencia, informó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha proporcionado acompañamiento a los familiares y apoyo para cubrir los gastos funerarios.

Agregó que darán seguimiento a las gestiones necesarias para que el hijo menor de edad de la trabajadora acceda a la pensión que le corresponda.

"Se les ha dado el apoyo con los gastos funerarios, estar con ellos, brindarles acompañamiento y continuar con lo que sigue, porque deja a un menor que tiene que recibir una pensión", señaló.

Apoyo a la familia de la enfermera

En cuanto a la operación de los programas de salud en los municipios de la región, Baeza Díaz aseguró que la Jurisdicción Sanitaria mantiene sus actividades de manera regular y que el accidente no ha provocado la suspensión de servicios.

Respecto a los trabajadores que también resultaron lesionados en el accidente, el funcionario indicó que continúan en recuperación y aún no se reincorporan a sus labores.

Estado de los trabajadores lesionados

Precisó que permanecen bajo valoración de especialistas en traumatología y que su regreso al trabajo dependerá de las indicaciones médicas. Añadió que, si requieren estudios adicionales o nuevos tratamientos, contarán con el respaldo de la dependencia.

Baeza Díaz reiteró que la Jurisdicción Sanitaria mantendrá el apoyo a los trabajadores lesionados durante su recuperación, hasta que reciban el alta médica correspondiente.