Investigan muerte de paciente en clínica del ISSSTE tras recibir medicamento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia de Coahuila ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte de una mujer que perdió la vida luego de recibir atención médica en la clínica del ISSSTE de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves, cuando María Teresa Ríos Torres, de 62 años, llegó al hospital alrededor de la una de la mañana, presentando malestares relacionados con los riñones. Tras ser atendida y recibir un medicamento, falleció en cuestión de minutos.

Elementos de la Policía Civil y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para recabar testimonios. Familiares de la paciente señalaron que, presuntamente, el fármaco administrado no correspondía a su condición médica, ya que padecía una enfermedad pulmonar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, con el fin de establecer la causa exacta del deceso. Paralelamente, se abrió una carpeta de investigación para determinar si existió alguna irregularidad y deslindar responsabilidades.