Detienen a hombre en Piedras Negras con 55 mil litros de hidrocarburo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un juez de Control vinculó a proceso a Ricardo N., luego de que fuera detenido en esta ciudad con un cargamento de 55 mil litros de hidrocarburo del cual no pudo acreditar su legal procedencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, sobre la carretera Nuevo Laredo, cuando elementos de la Guardia Nacional interceptaron un vehículo tipo tractor con semirremolque conducido por el imputado. Al no contar con la documentación correspondiente, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Federal en Coahuila presentó los elementos suficientes para que el juez dictara auto de vinculación a proceso, imponiendo además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual se continuarán las indagatorias correspondientes.

La FGR reiteró su compromiso de combatir los delitos en materia federal y garantizar el cumplimiento estricto de la ley.