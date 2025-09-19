Cumplimentan dos órdenes de aprehensión en Piedras Negras y Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron dos órdenes de aprehensión en hechos distintos registrados en los municipios de Piedras Negras y Allende, Coahuila.

En un primer operativo, fue detenido Gabriel Eduardo "N", de 31 años, en la colonia Presidentes Uno de Piedras Negras, acusado del delito de violencia familiar tras la denuncia presentada por su pareja sentimental. Con base en la investigación, un juez libró el mandamiento legal que derivó en su captura.

De igual manera, en el municipio de Allende se cumplimentó una orden de aprehensión contra Víctor "N", conocido como El Pio, de 33 años, señalado por el delito de lesiones graves con cicatriz permanente en el rostro, calificadas por haberse cometido con ventaja. Los hechos ocurrieron durante una riña en la zona centro de ese municipio.

El coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, informó que ambos detenidos quedaron a disposición del juez de la causa para llevar a cabo la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

"Seguimos integrando más datos de prueba para lograr la vinculación a proceso y que los imputados permanezcan en el Centro Penitenciario de Piedras Negras", señaló.