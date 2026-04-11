Admite alcalde Jacobo licitaciones sin competencia; atribuye rechazo de cuentas a “criterios políticos”

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que los procesos de licitación para la adquisición de patrullas y motocicletas del Municipio se realizaron con un solo participante, lo que derivó en la asignación del contrato a la empresa BROKING AND BRANDS GROUP S.A. de C.V. sin competencia efectiva.

Durante su intervención, el edil confirmó que ambos procedimientos se llevaron a cabo bajo ese esquema, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de concurrencia en licitaciones que, por su carácter nacional, suelen atraer a múltiples proveedores.

Aunque defendió el mecanismo al señalar que forma parte de los procesos administrativos municipales, especialistas advierten que la participación de un solo oferente limita la posibilidad de obtener mejores condiciones de precio y calidad y, en los hechos, equivale a una adjudicación directa.

Controversia por la falta de competencia en las licitaciones

En otro tema, Rodríguez se refirió al rechazo de diversas cuentas públicas por parte del Cabildo y aseguró que dichas decisiones obedecen a motivaciones políticas.

Sostuvo que la reprobación de siete informes financieros constituye “una opinión política de los regidores”, con lo que restó peso al papel del cuerpo edilicio en la revisión del manejo de los recursos públicos.

Reacciones del Cabildo ante la administración de Rodríguez

Las declaraciones del alcalde se dan en medio de un contexto de tensiones con integrantes del Cabildo, quienes han cuestionado la transparencia y legalidad de diversos actos administrativos de la actual gestión.