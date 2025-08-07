Admite SIMAS crisis en tanques y deja 16 colonias sin agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En pleno miércoles con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados , al menos 16 colonias de Piedras Negras enfrentan baja presión o falta total de agua potable , una situación crítica que se suma a la ola de calor que azota la región.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) informó mediante comunicados oficiales que el desabasto se debe a los niveles bajos en los tanques de almacenamiento , y pidió a los ciudadanos hacer un uso racional del líquido mientras se trabaja en restablecer el servicio.

Las zonas afectadas incluyen: Doña Pura, Canteras 5, Cumbres , y las calles Azorín, Unamuno y Cervantes , así como las colonias Doctores, San Joaquín, Encinos, Capitán San Ramón, Aeropuerto, Lomas del Valle, Loma Verde 1 y 2, La Rioja y Parque Amistad 2 .

En algunas de estas áreas, el corte de agua ha sido total, mientras que en otras se presenta una baja presión significativa que impide incluso llenar tinacos o utilizar regaderas . SIMAS indicó que el tiempo de recuperación podría ser de hasta ocho horas en ciertos sectores, pero en otros casos la espera se prolongará durante todo el día .

El desabasto de agua potable en condiciones extremas de calor ha generado preocupación entre los habitantes , quienes critican la falta de previsión de las autoridades para garantizar un abasto mínimo durante contingencias climáticas .