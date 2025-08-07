Admite SIMAS crisis en tanques y deja 16 colonias sin agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En pleno miércoles con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, al menos 16 colonias de Piedras Negras enfrentan baja presión o falta total de agua potable, una situación crítica que se suma a la ola de calor que azota la región.
El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) informó mediante comunicados oficiales que el desabasto se debe a los niveles bajos en los tanques de almacenamiento, y pidió a los ciudadanos hacer un uso racional del líquido mientras se trabaja en restablecer el servicio.
Las zonas afectadas incluyen: Doña Pura, Canteras 5, Cumbres, y las calles Azorín, Unamuno y Cervantes, así como las colonias Doctores, San Joaquín, Encinos, Capitán San Ramón, Aeropuerto, Lomas del Valle, Loma Verde 1 y 2, La Rioja y Parque Amistad 2.
En algunas de estas áreas, el corte de agua ha sido total, mientras que en otras se presenta una baja presión significativa que impide incluso llenar tinacos o utilizar regaderas. SIMAS indicó que el tiempo de recuperación podría ser de hasta ocho horas en ciertos sectores, pero en otros casos la espera se prolongará durante todo el día.
El desabasto de agua potable en condiciones extremas de calor ha generado preocupación entre los habitantes, quienes critican la falta de previsión de las autoridades para garantizar un abasto mínimo durante contingencias climáticas.
Hasta el momento, SIMAS no ha informado si implementará medidas como el envío de pipas a las zonas más afectadas, ni si existe una estrategia preventiva para evitar que esta situación se repita en los próximos días, cuando las temperaturas seguirán en aumento.