Vuelve a arremeter alcalde Jacobo contra el PRI en pugna por SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar de reiterar en días recientes su intención de recomponer la relación con regidores y autoridades estatales, el alcalde Jacobo Rodríguez volvió a lanzar señalamientos y alusiones directas al PRI durante su conferencia matutina de este jueves, en medio del conflicto por el control del SIMAS y su confrontación con la familia Menera.

Durante su posicionamiento, el edil dirigió críticas tanto al gerente general de SIMAS, Lorenzo Menera, como al candidato independiente a la diputación local, Masías Menera, al referirse a presuntos vínculos políticos con el PRI.

"Él y yo sabemos que él negocia con el PRI y el PRI hace su labor. Divide y vencerás", afirmó. "Ellos están haciendo su chamba para poder regresar a gobernar y poder ganar elecciones".

El alcalde acusó directamente a Masías Menera de actuar bajo influencia política, al señalar que "él se está dejando manipular y se está dejando engañar. No sé si sea por ambición o no sé", en referencia a su participación en el escenario político actual.

Críticas de Jacobo Rodríguez a Masías Menera

Asimismo, al abordar el conflicto con el titular de SIMAS, Lorenzo Menera, Rodríguez hizo alusión a temas personales utilizados en el debate público.

"Por más que saque el tema de sus sobrinos... aquí todos sabemos de quién se está hablando", expresó, sin abundar en detalles, pero incorporando el señalamiento como parte de su argumentación.

Contexto del conflicto político en Piedras Negras

Las declaraciones se dan en un contexto en el que el propio alcalde ha planteado la necesidad de "dejar la grilla" y reconstruir relaciones institucionales; sin embargo, el tono de sus intervenciones mantiene un discurso de confrontación, particularmente hacia actores vinculados al PRI y a administraciones pasadas, ahora identificados en sus mensajes como parte de este conflicto político.