Jacobo acusa "persecución política" tras citatorio de la Fiscalía a Contralor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez acusó una persecución política contra su Administración, luego de que el contralor municipal, Adrián García Lozada, fuera citado por la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación.

El Edil salió además en defensa del funcionario y rechazó que sea su "palero", al asegurar que el Contralor cuenta con autonomía y libertad para ejercer sus funciones.

Rodríguez afirmó que el Ayuntamiento respaldará jurídicamente a García Lozada durante el citatorio y el proceso que, según dijo, se sigue ante la Fiscalía.

"Esto es una persecución política y la historia lo confirma, ahí está Tania Flores. Digo, no la defiendo, yo no conozco su carpeta de investigación. Entonces nosotros vamos tranquilos y vamos a respaldar al contralor", declaró.

El Alcalde sostuvo que García Lozada no actúa bajo sus órdenes y que, por el contrario, tiene autoridad y autonomía como titular del órgano de control municipal.

"Él es un contralor que tiene autonomía, que tiene libertad, no es un palero de un servidor, tiene autoridad como contralor", afirmó.

Rodríguez agregó que el área jurídica del Ayuntamiento dará acompañamiento al funcionario durante el citatorio y en el proceso que presuntamente lleva la Fiscalía.

"Se le va a respaldar al contralor. Eso significa que el área jurídica del Ayuntamiento estará apoyándolo en este citatorio y el proceso que se le está aparentemente siguiendo por parte de la Fiscalía General del Estado", señaló.

Hasta el momento, no se ha detallado públicamente el motivo del citatorio, los hechos que son materia de investigación ni la situación jurídica del Contralor.