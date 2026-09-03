Obras en la Ruta Fiscal reavivan brotes de aguas negras en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El problema de las aguas negras volvió a hacerse visible en la Ruta Fiscal, donde las obras que se ejecutan sobre las calles Industrial y Reynosa ya provocan una reducción en el flujo hacia un cárcamo y, con ello, nuevos brotes de aguas residuales en distintos puntos de la ciudad.

Alexis González, vocero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), reconoció durante una conferencia matutina que las maniobras en ese sector están afectando temporalmente la conducción del drenaje y advirtió que los derrames pueden intensificarse durante los horarios de mayor consumo.

"Cuando empezamos a hacer la excavación en la calle Industrial y posteriormente en la Reynosa, pues la cantidad del flujo de agua que llega hacia el cárcamo que está en Mover a México se empieza a reducir y eventualmente vamos a tener esos brotes", explicó.

El funcionario señaló que la situación se vuelve más evidente durante las llamadas horas pico, cuando aumenta el consumo de agua y, por consecuencia, el volumen de descargas hacia la red sanitaria.

"No es lo deseable, pero bueno, tenemos que concluir en el corto plazo", afirmó González.

La explicación de SIMAS vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de la infraestructura sanitaria en ese sector, particularmente porque la presencia de aguas residuales no es un problema nuevo.

Los nuevos brotes evidencian que la afectación no se limita necesariamente a las maniobras actuales y vuelven a colocar sobre la mesa la capacidad de la red para conducir adecuadamente las descargas sanitarias en una zona de alta circulación.

A ello se suma la falta de información pública sobre el proyecto. La Administración Municipal no ha precisado quién recibió el contrato para ejecutar la obra, cuál es el monto comprometido ni bajo qué condiciones se desarrolla, información que hasta ahora no ha sido explicada durante las conferencias matutinas.

Mientras SIMAS sostiene que busca concluir las maniobras en el corto plazo para evitar nuevos represamientos, habitantes y usuarios de la Ruta Fiscal enfrentan nuevamente la presencia de aguas negras en uno de los sectores estratégicos de la ciudad.