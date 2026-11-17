Atención veterinaria gratuita en el fraccionamiento San Carlos
Las mascotas serán evaluadas por un veterinario para determinar su estado de salud y si requieren vacunación.
Habitantes del fraccionamiento San Carlos podrán acceder esta semana a servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos, mediante una brigada de atención que recorrerá distintos puntos del sector.
Servicios veterinarios gratuitos en San Carlos
Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que un médico veterinario acudirá a la colonia para brindar atención a las mascotas e invitó a los residentes a aprovechar la jornada y acercarse a los puntos donde se instalará durante el recorrido. Explicó que el servicio será gratuito y estará dirigido tanto a perros como a gatos.
Evaluación y atención de mascotas
El especialista valorará las condiciones de cada animal y determinará si es apto para recibir la vacuna o si requiere algún otro tipo de atención. Baeza Díaz exhortó a los habitantes a llevar a sus mascotas para que reciban una valoración y orientación profesional sobre su estado de salud.
Respecto al número de vacunas aplicadas durante las campañas, el funcionario indicó que la dependencia cuenta con registros de las jornadas realizadas; sin embargo, señaló que al momento de la entrevista no tenía disponible la cifra acumulada.