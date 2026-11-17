PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 descartó dos casos probables de rickettsia, luego de que el Laboratorio Estatal confirmó resultados negativos, informó Roberto Baeza Díaz, jefe de la dependencia.

El funcionario explicó que ambos pacientes fueron sometidos a los estudios correspondientes y que, como parte del protocolo sanitario, se implementaron cercos epidemiológicos y acciones de búsqueda para identificar a otras personas con síntomas similares, sin que se detectaran nuevos casos relacionados.

Asimismo, indicó que durante la semana epidemiológica 45, correspondiente a la semana anterior, no se reportaron casos probables de rickettsia, COVID-19 ni de otras enfermedades que requirieran seguimiento epidemiológico.

Baeza Díaz señaló que se mantiene la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de posibles casos, además de las acciones preventivas del departamento de Vectores para reducir la presencia de mosquitos y prevenir enfermedades transmitidas por estos insectos.

Estrategias de Prevención y Control

En este sentido, informó que el municipio se encuentra en la segunda vuelta del programa anual de fumigación, luego de concluir el primer recorrido por la ciudad. Actualmente, las brigadas realizan trabajos de abatización, instalación de cercos y nebulización en distintos sectores.

Durante la semana anterior, las cuadrillas fumigaron plazas públicas y colonias como Lázaro Cárdenas, en sus tres sectores, Villarreal, Los Coros y Valle de las Flores.

Para esta semana, las actividades están programadas en las colonias Año 2000, Valle del Norte, Las Argentinas, Tierra y Esperanza, Doña Irma, Emiliano Zapata, Hacienda de Luna, El Edén, El Noval, Esperanzas y Acoros Progresivo.

El jefe jurisdiccional destacó que las brigadas inician los trabajos de nebulización desde las 5:00 horas y continúan hasta las 20:00 horas, con el propósito de ampliar la cobertura y atender distintos sectores de la ciudad.