Sorprende estruendo a la Región Norte; Fue el reingreso de Starship 15

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un fuerte estruendo, registrado alrededor de las 15:17 horas de este sábado, generó alarma y desconcierto entre habitantes de Piedras Negras y otros municipios de la Región Norte de Coahuila, donde ciudadanos reportaron un sonido similar al de una explosión.

Sin embargo, el fenómeno estuvo relacionado con el reingreso a la atmósfera de la nave Starship 15, desarrollada por la empresa SpaceX, cuyo desplazamiento a velocidades hipersónicas habría generado un potente estampido sónico.

Reingreso de Starship 15

La intensidad del sonido provocó preocupación entre la población, particularmente en Piedras Negras, donde algunas personas alertaron sobre una posible detonación. El estruendo fue percibido con tal intensidad que, de acuerdo con reportes ciudadanos, incluso habría provocado vibraciones en ventanas y estructuras.

Previo al fenómeno, autoridades aeronáuticas habían advertido sobre el posible tránsito de la nave a gran altitud sobre territorio mexicano, por lo que se anticipaba la generación de un estampido sónico, conocido como sonic boom, durante su descenso.

Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informaron que recibieron una notificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre las operaciones de SpaceX, que contemplaban el lanzamiento y posterior retorno del vehículo espacial hacia su base en Texas.

Impacto del Estampido Sónico

De acuerdo con el aviso aeronáutico, el paso de la nave sobre territorio nacional estaba previsto alrededor de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, lo que permitió anticipar que el fenómeno sonoro sería perceptible en distintas zonas del país.

La Starship 15 completó su maniobra de reingreso y regresó a Starbase, Texas, donde fue capturada en el sitio de lanzamiento, de acuerdo con los reportes de la operación. La nave forma parte del programa de desarrollo de vehículos espaciales de SpaceX, empresa fundada por el empresario Elon Musk.