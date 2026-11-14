Crece demanda de servicios médicos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La demanda de servicios médicos en Piedras Negras ha mantenido una tendencia al alza durante 2026, con una mayor llegada de pacientes procedentes del sur de Texas, pese a los cambios migratorios y las modificaciones en las políticas de Estados Unidos, informó Adalberto Peña Chávez, director de la Clínica México.

El médico señaló que, en comparación con 2025, cuando se registró un panorama más complicado para atraer pacientes estadounidenses, este año ha sido favorable para el sector de turismo médico en la ciudad.

Incremento en la demanda de servicios médicos

Explicó que las consultas y procedimientos programados se han mantenido estables e incluso presentan un ligero incremento, mientras que los servicios de urgencias han registrado una posible disminución.

Consideró que este comportamiento también podría relacionarse con que algunos habitantes de Piedras Negras han optado por atenderse en la propia ciudad, en lugar de trasladarse a Estados Unidos.

Peña Chávez atribuyó parte del crecimiento a una mayor competencia entre los prestadores de servicios médicos locales, así como a la disponibilidad de mejores opciones de atención, con servicios de calidad y costos más accesibles.

Destacó que Piedras Negras cuenta con condiciones para fortalecer su actividad de turismo médico; sin embargo, consideró necesario atraer a más especialistas y médicos con subespecialidades en áreas como hemodinamia y neurocirugía, además de otros servicios de tercer nivel.

Señaló que el crecimiento de la población también incrementará la necesidad de ampliar la oferta médica, por lo que será importante contar con profesionales capacitados para atender padecimientos que requieren procedimientos de mayor complejidad.

Recomendaciones para la temporada de enfermedades

Por otra parte, advirtió que durante octubre, noviembre y diciembre suele aumentar la demanda de atención médica debido a los cambios de temporada y a una mayor incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Ante este panorama, recomendó a la población, particularmente a quienes ya presentan algún padecimiento, mantener sus tratamientos y buscar atención médica oportuna para evitar complicaciones durante las celebraciones de fin de año. Finalmente, consideró que las actividades propias de esta temporada pueden disfrutarse sin descuidar la salud, siempre que se sigan las indicaciones médicas correspondientes.