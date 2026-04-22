Sitian policías las oficinas de SIMAS: Resguardan instalaciones en medio de conflicto interno

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de Seguridad Pública acudieron a las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para resguardar el inmueble, en medio del conflicto interno que enfrenta el organismo y que derivó en el atrincheramiento de su gerente, Lorenzo Menera.

De acuerdo con lo expuesto por el propio funcionario mediante una transmisión en vivo, se restringió el acceso a las instalaciones, permitiendo únicamente el ingreso de personas cuya identidad fue previamente verificada, tanto de trabajadores como de integrantes del consejo del sistema.

La situación generó un ambiente de tensión en el lugar, donde también se concentraron actores políticos. Desde el balcón del edificio, el regidor Juan Carlos Hernández lanzó críticas contra el operativo y el actuar del Gobierno Municipal.

"El pueblo es el primer patrón, no el alcalde", expresó, al rechazar lo que calificó como presión policiaca y acusar al edil Jacobo Rodríguez de actuar de manera autoritaria.

El regidor aseguró que permanecerán en el sitio el tiempo necesario y advirtió que defenderán al organismo y a su titular "con la razón y la legalidad", al insistir en que no permitirán acciones que consideren fuera del marco jurídico.

Acciones de la autoridad

El despliegue policial y las declaraciones se dan en el contexto de un conflicto mayor al interior de SIMAS, marcado por señalamientos cruzados entre autoridades municipales y directivos del organismo.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores, aunque el inmueble permanece bajo resguardo mientras continúan las tensiones y posicionamientos entre las partes involucradas.