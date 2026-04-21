Se atrinchera Lorenzo Menera tras notificación de SUSPENSIÓN como gerente de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, se atrincheró la tarde de este martes en sus oficinas tras ser notificado de una suspensión derivada de una investigación por presunto desvío de recursos humanos y materiales.

La acción se produjo luego de la difusión de videos en los que, presuntamente, se observa el uso de personal y equipo del organismo en un rancho privado del funcionario, ubicado en el municipio de Jiménez.

Alrededor de las 13:40 horas acudieron al edificio de la paramunicipal el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar; el contralor municipal, Adrián García Loza; y el abogado Gilberto Múzquiz, con el objetivo de notificar formalmente la medida. Sin embargo, el funcionario sostuvo una discusión y, acompañado de su hermano Macías Menera Sierra, impidió el acceso y ordenó cerrar con llave las puertas del inmueble, ubicado en la avenida 16 de Septiembre.

Horas más tarde, en medio de un operativo interno, autoridades municipales lograron ejecutar un acta administrativa con la que se concretó su separación del cargo, en un procedimiento que, según fuentes oficiales, se realizó sin uso de la fuerza y conforme a la normatividad.

De acuerdo con información preliminar, la medida responde a presuntas irregularidades en el manejo de recursos financieros, materiales, personal y equipo del organismo operador del agua.

Tras la diligencia, las oficinas de SIMAS quedaron bajo resguardo para asegurar documentación y posibles evidencias relacionadas con un presunto desvío de recursos millonarios dentro de la paramunicipal.

Aunque inicialmente habría permanecido en funciones pese a la notificación, lo que podría constituir un desacato, el funcionario sostuvo en entrevista que el procedimiento no respeta los tiempos administrativos.

"No se puede hacer de un día para otro; es posible que continúe unos 10 días más mientras se realiza la transición de manera correcta", afirmó.

El caso se da en un contexto de señalamientos acumulados durante su gestión, que incluyen presuntas irregularidades en facturación, como un caso superior a 6 millones de pesos en Ciudad Acuña, así como el posible uso indebido de equipo, materiales y recursos para fines privados.

Las autoridades municipales prevén emitir en las próximas horas un informe oficial sobre el alcance de las investigaciones y las acciones legales correspondientes.