Admite gerente de SIMAS uso de vehículo oficial para fines personales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, reconoció haber utilizado un vehículo oficial del organismo para asuntos personales, luego de que la unidad fuera vista recientemente en su rancho particular, ubicado en el municipio de Jiménez.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario confirmó el uso del automóvil fuera de sus funciones, al argumentar que, por su nivel jerárquico dentro de la administración municipal, cuenta con derecho a disponer de una unidad oficial. "Estoy en el segundo nivel después del presidente municipal", sostuvo, al justificar que dicha posición le permite acceder a ese tipo de beneficios.

Menera Sierra también minimizó el hecho al señalar que otros funcionarios hacen uso de vehículos oficiales. "Todos traen vehículo", expresó.

El uso del vehículo oficial

No obstante, trascendió que la unidad en cuestión no contaba con rotulación ni elementos visibles que la identificaran como parte del parque vehicular de SIMAS, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso y control de los recursos públicos.

Investigaciones en curso

El caso se suma a las investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades dentro del organismo operador, en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración de sus recursos.