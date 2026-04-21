Escala conflicto por uso de dron en rancho de Menera; alcalde acusa desvío de recursos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La ingobernabilidad que ha marcado a Piedras Negras desde el inicio de la actual administración municipal escaló este martes, luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez admitió el uso de un dron para captar imágenes al interior del rancho de Lorenzo Menera Sierra.

De acuerdo con el edil, en el material difundido se observa el presunto uso de vehículos oficiales y empleados del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) dentro de la propiedad privada, lo que, afirmó, constituye una "clara muestra de uso de recursos públicos".

Sin referirse a una posible violación a la privacidad por la obtención de las imágenes, Rodríguez se limitó a agradecer su difusión y sostuvo que evidencian irregularidades en la administración del organismo operador.

"Hay un claro uso de recursos públicos y demuestra que, por más que quiera Lorenzo decir que es pobre, no lo es; tiene un rancho de bastantes hectáreas de siembra, de decenas de millones de pesos", declaró.

El alcalde reiteró que Lorenzo Menera Sierra no aportó recursos a su campaña política y aseguró que las imágenes difundidas lo exhiben como un mal administrador.

"Si eres un torpe para administrar, ¿de dónde vas a sacar cinco millones de pesos para mi campaña? Esto lo desenmascara una vez más como mercenario de la política", afirmó.

Hasta el momento, no se ha informado si existirá una investigación formal sobre el presunto uso indebido de recursos públicos ni sobre la legalidad de la obtención del material videográfico.