Regidora exige transparencia en gastos municipales y acusa falta de respuesta del Ayuntamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Durante la sesión de Cabildo de este miércoles, la regidora Marisol Guajardo exhortó al alcalde Jacobo Rodríguez y a distintas dependencias municipales a dar cumplimiento a las solicitudes de información que presentó hace dos meses, relacionadas con los gastos de la Feria del Norte 2025, los festejos patrios y la construcción de la Tienda del Bienestar.

Guajardo informó que el 12 de septiembre entregó tres oficios dirigidos a Tesorería, Recursos Humanos y Obras Públicas, solicitando un desglose detallado de los recursos utilizados en dichos eventos, así como información sobre la nómina municipal y los responsables de la obra de la Tienda del Bienestar, incluyendo su monto total y si existen planes para construir más establecimientos similares.

La regidora señaló que, al no obtener respuesta, el 9 de octubre envió un segundo oficio, el cual también permanece sin contestación.

Aseguró que esta omisión representa una falta de respeto y una violación al derecho del Cabildo de acceder a la información pública, subrayando que su objetivo es transparentar el uso de los recursos municipales ante la ciudadanía de Piedras Negras.

Guajardo pidió que sus solicitudes no queden en letra muerta y exigió al gobierno municipal cumplir con su obligación de rendir cuentas.