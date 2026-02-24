Vinculan a conductor por atropellamiento en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un juez vinculó a proceso a Manuel N por el delito de homicidio culposo, derivado del atropellamiento en el que falleció Mario Maldonado, de 53 años, sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Detalles confirmados

En la audiencia inicial, la defensa solicitó que el acusado pudiera llevar su proceso legal sin ser internado en prisión, petición que fue autorizada por la autoridad judicial al considerar la aplicación de medidas cautelares.

Acciones de la autoridad

El juzgador determinó un plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán mayores elementos probatorios sobre el caso.

Como parte de las condiciones impuestas, el imputado deberá presentarse de manera periódica a firmar ante la autoridad, no podrá salir de la ciudad y deberá acatar las disposiciones establecidas por el juez. De no cumplirlas, se podrá modificar la medida cautelar y ordenar su reclusión en el penal correspondiente.