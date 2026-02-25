Convocan a nigropetenses al Prenacional de softbol Conade 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Luego de participar en el try out de softbol femenil celebrado en Saltillo, las nigropetenses Andrea Guerra Valenzuela y Lizzeth Guadalupe Ramírez Maldonado fueron convocadas para integrar la selección de Coahuila que competirá en el Prenacional de la Olimpiada Nacional Juvenil Conade 2026.

El representativo estatal de la categoría Mayor afrontará el proceso clasificatorio del martes 5 al viernes 8 de mayo en Ciudad Victoria, donde buscará su boleto a la etapa nacional frente a las selecciones de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.

De acuerdo con la información proporcionada, la fase nacional de la justa juvenil se llevará a cabo en Puebla durante el mes de mayo.

Ambas jugadoras cuentan con experiencia dentro del softbol competitivo. Andrea Guerra Valenzuela formó parte de las Olmecas de Tabasco en la primera edición de la Liga Mexicana de Softbol, además de participar en distintos equipos de ligas locales, donde ha destacado por su desempeño.

Por su parte, Lizzeth Guadalupe Ramírez Maldonado ha sido seleccionada estatal en procesos anteriores, lo que le ha permitido competir a nivel nacional y consolidarse como una de las jugadoras con mayor experiencia dentro del plantel.

Las jugadoras buscarán el pase a la etapa nacional en Puebla durante mayo.

Con esta convocatoria, las nigropetenses buscarán aportar su talento para que Coahuila avance a la máxima justa juvenil del país.