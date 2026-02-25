Honran a la Bandera en la Gran Plaza de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En el marco del Día de la Bandera, este 24 de febrero se llevó a cabo una ceremonia cívica en la Gran Plaza, donde autoridades municipales y mandos de la Zona Militar encabezaron el izamiento de la bandera monumental.

El acto reunió a funcionarios, elementos del Ejército Mexicano y ciudadanos que acudieron a rendir honores al lábaro tricolor, considerado uno de los más grandes del país por sus dimensiones y su ubicación privilegiada frente al río Bravo.

Durante la ceremonia se realizaron los honores correspondientes y la entonación del Himno Nacional Mexicano, además de mensajes alusivos a la fecha, en los que se resaltaron los valores de libertad, soberanía y respeto que representa la enseña nacional.

La conmemoración del Día de la Bandera, instituido oficialmente en 1934 y celebrado cada 24 de febrero, reafirma la identidad y unidad de los mexicanos, particularmente en ciudades fronterizas como Piedras Negras, donde el símbolo patrio ondea como emblema de historia, fortaleza y esperanza.

Autoridades destacaron que este tipo de eventos fortalecen el sentido de pertenencia y el orgullo coahuilense, al recordar la importancia de honrar y respetar los símbolos nacionales.