Detectan cinco brotes activos de "mano-pie-boca" y uno de varicela en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria No. 01 informó que actualmente se mantienen cinco brotes activos de la enfermedad "mano-pie-boca" en planteles escolares del municipio, además de un brote de varicela en una escuela local.

De acuerdo con el doctor Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción, los brotes de "mano-pie-boca" son pequeños, con entre dos y tres alumnos afectados, pero debido al alto nivel de contagio se decidió resguardar a los grupos completos durante diez días como medida preventiva.

¿Qué medidas se están tomando?

De los cinco brotes activos, dos podrían concluir en los próximos días, mientras que los otros tres permanecen bajo observación.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia permanente en escuelas con casos aislados y han recomendado reforzar los filtros escolares, la higiene de manos, el uso correcto de cubrebocas y no enviar a clases a los alumnos con síntomas, quienes deben acudir primero a valoración médica.

En cuanto a la varicela, el epidemiólogo informó que se tiene un brote activo con nueve alumnos afectados en una escuela de la ciudad. Las medidas aplicadas son similares a las de "mano-pie-boca", aunque esta enfermedad puede presentar síntomas más prolongados.

"También se dejan diez días de aislamiento o cierre del salón, pero la valoración es individual. Los alumnos no pueden volver a clases si siguen presentando lesiones activas que puedan contagiar, ya que los síntomas pueden durar más de una semana y la incubación de la enfermedad va de siete a 21 días", indicó Belloc Sandoval.

¿Cuáles son las diferencias entre las enfermedades?

El especialista subrayó la importancia de distinguir la varicela del padecimiento "mano-pie-boca", ya que ambos comparten características visibles que pueden confundir a los padres de familia.

"La varicela, por lo general, respeta las palmas de las manos y las plantas de los pies; es raro que presente lesiones ahí. En cambio, el ´mano-pie-boca´ se caracteriza precisamente por afectar esas zonas y puede extenderse a otras partes del cuerpo", explicó.

"Otra diferencia importante está en las lesiones: el ´mano-pie-boca´ presenta vesículas y manchas, mientras que la varicela combina vesículas, ronchas, pápulas y costras al mismo tiempo. Además, la varicela suele provocar fiebre más alta y mayor comezón, mientras que el ´mano-pie-boca´ causa lesiones más dolorosas que pruriginosas", añadió.

Las autoridades exhortaron a padres, maestros y directivos escolares a reforzar las medidas de prevención, promover la higiene y mantener comunicación con la Secretaría de Educación. Asimismo, la Jurisdicción Sanitaria continúa programando visitas a planteles a través de los departamentos de Promoción de la Salud y Epidemiología, para dar seguimiento a los reportes activos y verificar las condiciones sanitarias.