Buscan adolescente desaparecido en Piedras Negras desde el 5 de octubre

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene activo un reporte de búsqueda para localizar a Liel Javier Estrada Florencia, de 14 años, desaparecido desde el pasado 5 de octubre en la ciudad de Piedras Negras.

El joven fue visto por última vez alrededor de las 17:00 horas en su domicilio ubicado en la colonia División del Norte, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Liel Javier es de complexión delgada, mide 1.58 metros, pesa 43 kilos, tiene el cabello rubio y lacio, y presenta una deformidad en la parte superior de su oreja izquierda. Al momento de su desaparición vestía pants negros, playera verde y tachones grises con negro.

El caso fue reportado formalmente el 6 de octubre de 2025, y las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlo, comunicándose al 911 o al (844) 438-0700.